Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 09:22
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,9857 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,6%, до 2,1942 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9857

    100 российских рублей

    2,1942

    1 австралийский доллар

    1,2078

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1160

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2469

    1 датская крона

    0,2658

    1 грузинский лари

    0,6278

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,2750

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1852

    1 швейцарский франк

    2,1768

    1 израильский шекель

    0,5510

    1 канадский доллар

    1,2435

    1 кувейтский динар

    5,5315

    100 казахстанских тенге

    0,3405

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5227

    1 молдавский лей

    0,0989

    1 норвежская крона

    0,1776

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6072

    1 польский злотый

    0,4685

    1 румынский лей

    0,3896

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3349

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3300

    1 Турецкая лира

    0,0387

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0799

    1 Новозеландский доллар

    1,0094

    Золото

    9111,8810

    Серебро

    152,4645

    Платина

    3906,5065

    Палладий

    3034,4915
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.03.2026)
    CBA currency exchange rates (03.03.2026)

