Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)
- 03 марта, 2026
- 09:22
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,9%, до 1,9857 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,6%, до 2,1942 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9857
|
100 российских рублей
|
2,1942
|
1 австралийский доллар
|
1,2078
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1160
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2469
|
1 датская крона
|
0,2658
|
1 грузинский лари
|
0,6278
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,2750
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1852
|
1 швейцарский франк
|
2,1768
|
1 израильский шекель
|
0,5510
|
1 канадский доллар
|
1,2435
|
1 кувейтский динар
|
5,5315
|
100 казахстанских тенге
|
0,3405
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5227
|
1 молдавский лей
|
0,0989
|
1 норвежская крона
|
0,1776
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4685
|
1 румынский лей
|
0,3896
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3349
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3300
|
1 Турецкая лира
|
0,0387
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0799
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0094
|
Золото
|
9111,8810
|
Серебро
|
152,4645
|
Платина
|
3906,5065
|
Палладий
|
3034,4915