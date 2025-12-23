İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    WSJ: ABŞ Karib dənizi bölgəsinə əlavə qüvvələr cəlb edib

    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 00:40
    WSJ: ABŞ Karib dənizi bölgəsinə əlavə qüvvələr cəlb edib

    ABŞ Karib dənizi bölgəsinə əlavə qoşunlar cəlb edib, həmçinin regiona xüsusi əməliyyatların keçirilməsi üçün istifadə edilən çoxlu sayda hava nəqliyyatı vasitələri göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti ABŞ administrasiyasının adı açıqlanmayan nümayəndələrinə və uçuş məlumatlarının təhlilinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, regiona xüsusi əməliyyatlar zamanı da istifadə olunan ən azı 10 "Osprey" konvertoplanı, həmçinin 100-dən çox insan daşıya bilən "C-17" hərbi-nəqliyyat təyyarəsi göndərilib.

    Amerikalı rəsmilər qeyd olunan hava nəqliyyat vasitələrində regiona qoşun və hərbi avadanlıq göndərildiyini təsdiqləyib. Lakin hərbçilərin sayı və qoşun növü barədə məlumat açıqlanmayıb.

    ABŞ Karib dənizi ordu təyyarə
    WSJ: США стянули дополнительные силы в район Карибского моря

    Son xəbərlər

    01:00

    Türkiyə prokurorluğu Liviya təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Region
    00:40

    WSJ: ABŞ Karib dənizi bölgəsinə əlavə qüvvələr cəlb edib

    Digər ölkələr
    00:17

    Liviyanın Baş naziri generalın hərbçilərlə birlikdə vəfat etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    00:00
    Video

    Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Bu gün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür

    Daxili siyasət
    23:55

    Liviyanın Baş Qərargah rəisi olduğu təyyarə qəzaya düşüb, qalıqlar aşkarlanıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    23:50

    ABŞ İranla nüvə proqramı üzrə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    23:37

    Çexiyanın Baş naziri üzündən əməliyyat olunub

    Digər ölkələr
    23:36

    Rumıniyada hoteldə hovuzun tavanı çöküb, yeddi nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti