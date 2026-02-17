İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Şahbuzun Biçənək kənd yoluna qaya uçub

    Hadisə
    • 17 fevral, 2026
    • 17:09
    Şahbuzun Biçənək kənd yoluna qaya uçub

    Yağan güclü qar və yağışlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz rayonu Biçənək kənd avtomobil yolunda qaya uçqunu baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində Zərnətün körpüsünün yaxınlığına, yolun hərəkət hissəsinə iri qaya parçaları aşıb.

    Dərhal əraziyə Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin texnikaları və canlı qüvvəsi cəlb olunub.

    Qaya parçaları qısa müddət ərzində dağıdılaraq ərazidən yığışdırılıb, yolda rahat və təhlükəsiz hərəkət bərpa olunub.

    Naxçıvan Şahbuz Biçənək kəndi qaya

