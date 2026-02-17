İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ötən il Qazaxıstandan buğda tədarükünü 5 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    • 17 fevral, 2026
    • 17:12
    Azərbaycan ötən il Qazaxıstandan buğda tədarükünü 5 dəfədən çox artırıb

    Ötən il Azərbaycana 275,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 267 min 322 ton buğda gətirilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə dəyər ifadəsində 1,4 %, kəmiyyət olaraq – 1,9 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Qazaxıstandan 142,6 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 5 dəfə çox) 662 min 269 ton (+5,3 dəfə), Rusiyadan 132,8 milyon ABŞ dolları dəyərində (-47 %) 604 min 944 ton (-48 %), Avstriyadan 155,7 min ABŞ dolları dəyərində (+3 dəfə) 15 ton (-6 %) və Türkiyədən 73,8 min ABŞ dolları dəyərində (-91 %) 93,6 ton (-90 %) buğda alıb.

    2024-cü il Azərbaycana idxal edilmiş 1,292 milyon ton buğdanın 90,2 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi buğda Qazaxıstan Rusiya Avstriya Türkiyə
    Azerbaijan observes 5-fold growth in wheat imports from Kazakhstan

    Son xəbərlər

    18:20

    Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənir

    İKT
    18:17
    Foto

    Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    18:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Elm və təhsil
    18:05

    Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    18:03
    Foto

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:03

    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    17:59

    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    17:57

    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb

    Biznes
    17:55

    "Qarabağ"ın prezidenti: "Nyukasl"la oyunun vacibliyini bilirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti