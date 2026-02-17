İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Yəmən limanı yaxınlığında gəmi atəşə tutulub

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 17:13
    Yəmən limanı yaxınlığında gəmi atəşə tutulub

    Yəmənin Ədən liman şəhərindən 70 dəniz mili cənub-qərbdə motorlu qayıq gəmiyə yaxınlaşdıqdan sonra atışma baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniya HDQ yanında Dəniz Ticarət Əməliyyatlarının Əlaqələndirmə Mərkəzinin (UKMTO) saytında bildirilib.

    "UKMTO Yəmənin Ədən şəhərindən 70 dəniz mili cənub-qərbdə baş vermiş insident barədə məlumat alıb. Göyərtəsində beş nəfərin olduğu ağ qayıq gəmiyə yaxınlaşıb. Bundan sonra atışma olub. Həmin ərazidə daha iki qayığın olması barədə məlumat verilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Yəmən qayıq Böyük Britaniya
    Недалеко от йеменского порта судно подверглось обстрелу

    Son xəbərlər

    18:20

    Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənir

    İKT
    18:17
    Foto

    Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    18:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Elm və təhsil
    18:05

    Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    18:03
    Foto

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:03

    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    17:59

    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    17:57

    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb

    Biznes
    17:55

    "Qarabağ"ın prezidenti: "Nyukasl"la oyunun vacibliyini bilirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti