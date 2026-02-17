Yəmən limanı yaxınlığında gəmi atəşə tutulub
Digər ölkələr
- 17 fevral, 2026
- 17:13
Yəmənin Ədən liman şəhərindən 70 dəniz mili cənub-qərbdə motorlu qayıq gəmiyə yaxınlaşdıqdan sonra atışma baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniya HDQ yanında Dəniz Ticarət Əməliyyatlarının Əlaqələndirmə Mərkəzinin (UKMTO) saytında bildirilib.
"UKMTO Yəmənin Ədən şəhərindən 70 dəniz mili cənub-qərbdə baş vermiş insident barədə məlumat alıb. Göyərtəsində beş nəfərin olduğu ağ qayıq gəmiyə yaxınlaşıb. Bundan sonra atışma olub. Həmin ərazidə daha iki qayığın olması barədə məlumat verilib", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
18:20
Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənirİKT
18:17
Foto
Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcəkXarici siyasət
18:11
Foto
Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıbElm və təhsil
18:05
Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıbBiznes
18:03
Foto
ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
18:03
Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıbİqtisadiyyat
17:59
Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edibRegion
17:57
Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıbBiznes
17:55