Недалеко от йеменского порта судно подверглось обстрелу
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 16:56
Моторная лодка приблизилась к судну в 70 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Аден, после чего произошла перестрелка.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Адена, Йемен. К судну приблизилась одна белая лодка с пятью людьми на борту. Затем последовала перестрелка из стрелкового оружия. Сообщалось также о наличии в этом районе еще двух лодок", - сказано в сообщении.
