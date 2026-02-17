Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Недалеко от йеменского порта судно подверглось обстрелу

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 16:56
    Недалеко от йеменского порта судно подверглось обстрелу

    Моторная лодка приблизилась к судну в 70 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Аден, после чего произошла перестрелка.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    "UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях к юго-западу от Адена, Йемен. К судну приблизилась одна белая лодка с пятью людьми на борту. Затем последовала перестрелка из стрелкового оружия. Сообщалось также о наличии в этом районе еще двух лодок", - сказано в сообщении.

