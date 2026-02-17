İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Palata: OMXÇ indikatorları üzrə kəmiyyətlə yanaşı, keyfiyyət göstəriciləri də artırılmalıdır

    Maliyyə
    • 17 fevral, 2026
    • 17:05
    Palata: OMXÇ indikatorları üzrə kəmiyyətlə yanaşı, keyfiyyət göstəriciləri də artırılmalıdır
    Hesablama Palatası

    Orta Müddətli Xərclər Çərçivəsində (OMXÇ) indikatorlar üzrə kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı, keyfiyyət göstəriciləri də artırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatası 2025-ci il üzrə "Dövlət auditi" jurnalının 3-cü buraxılışında dərc olunmuş təhlilində bildirib.

    Sənədə əsasən, OMXÇ islahatına daxil edilən yeni bölmələrin indikatorları da nəzərə alınmaqla aparılan təhlillər göstərir ki, bəzi hallarda strateji hədəflər üzrə indikatorların dəqiqləşdirilməsinə, eyni zamanda, indikatorlar üzrə kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı, keyfiyyət göstəricilərinin də artırılmasına zərurət var. Belə ki, OMXÇ-nin hazırlanması zamanı bir çox hallarda maliyyə vəsaiti ilə nəticə göstəriciləri (indikatorlar) arasında məntiqi əlaqə pozulub, bir sıra proqram və tədbirlər üzrə müəyyən edilmiş hədəflər "2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" və digər dövlət proqramlarında yer alan göstəricilərlə uyğun gəlmir.

    Orta Müddətli Xərclər Çərçivəsi Hesablama Palatası

    Son xəbərlər

    18:20

    Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənir

    İKT
    18:17
    Foto

    Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    18:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Elm və təhsil
    18:05

    Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    18:03
    Foto

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:03

    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    17:59

    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    17:57

    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb

    Biznes
    17:55

    "Qarabağ"ın prezidenti: "Nyukasl"la oyunun vacibliyini bilirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti