    WSJ: США стянули дополнительные силы в район Карибского моря

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 23:49
    WSJ: США стянули дополнительные силы в район Карибского моря

    Соединенные Штаты стянули в район Карибского моря дополнительные войска, а также направили в регион большое число воздушных судов, используемых для проведения специальных операций.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных.

    По ее сведениям, в регион были переброшены по меньшей мере 10 конвертопланов Osprey, которые применяются в том числе в ходе специальных операций, а также военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек.

    Американские чиновники подтвердили изданию, что на упомянутых воздушных судах в регион прибыли войска и военное оборудование, вместе с тем их число, а также род переброшенных войск не раскрывается.

