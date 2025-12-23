WSJ: США стянули дополнительные силы в район Карибского моря

Соединенные Штаты стянули в район Карибского моря дополнительные войска, а также направили в регион большое число воздушных судов, используемых для проведения специальных операций.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и анализ полетных данных.

По ее сведениям, в регион были переброшены по меньшей мере 10 конвертопланов Osprey, которые применяются в том числе в ходе специальных операций, а также военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить более 100 человек.

Американские чиновники подтвердили изданию, что на упомянутых воздушных судах в регион прибыли войска и военное оборудование, вместе с тем их число, а также род переброшенных войск не раскрывается.