Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

    Инфраструктура
    • 09 февраля, 2026
    • 18:09
    Грузия становится членом Евразийского транспортного маршрута

    Грузия стала членом международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Согласно информации, об этом стало известно по итогам встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с председателем правления АО "Узбекистанские железные дороги" Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Лашей Абашидзе в рамках визита в Ташкент.

    Данное решение внесет весомый вклад в повышение интереса к грузоперевозкам по Евразийскому транспортному маршруту, являющемуся южным крылом Среднего коридора, а также в развитие регионального сотрудничества в целом.

    Стороны также обменялись мнениями о развитии Евразийского транспортного маршрута. Также было отмечено, что с завершением строительства железнодорожной линии Китай–Кыргызстан–Узбекистан этот маршрут может стать более привлекательным для грузоперевозок в направлении Восток-Запад.

    Средний коридор ЗАО "Азербайджанские железные дороги" "Евразийский транспортный маршрут"
    Gürcüstan "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv olub
    Ты - Король

    Последние новости

    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Другие
    18:34

    НОК Азербайджана добился реакции по провокации армянских фигуристов на Олимпиаде

    Индивидуальные
    18:27

    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Другие страны
    18:16

    Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13

    Внешняя политика
    18:09

    Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

    Инфраструктура
    18:08
    Фото

    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В регионе
    18:05

    Житель Локбатана скончался от отравления лекарством

    Происшествия
    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей