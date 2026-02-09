Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

Грузия стала членом международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, об этом стало известно по итогам встречи председателя АЖД Ровшана Рустамова с председателем правления АО "Узбекистанские железные дороги" Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Лашей Абашидзе в рамках визита в Ташкент.

Данное решение внесет весомый вклад в повышение интереса к грузоперевозкам по Евразийскому транспортному маршруту, являющемуся южным крылом Среднего коридора, а также в развитие регионального сотрудничества в целом.

Стороны также обменялись мнениями о развитии Евразийского транспортного маршрута. Также было отмечено, что с завершением строительства железнодорожной линии Китай–Кыргызстан–Узбекистан этот маршрут может стать более привлекательным для грузоперевозок в направлении Восток-Запад.