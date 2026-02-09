İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Gürcüstan "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv olub

    İnfrastruktur
    • 09 fevral, 2026
    • 17:45
    Gürcüstan Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv olub

    Gürcüstan "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" Beynəlxalq Assosiasiyasına üzv olub.

    "Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir ki, bu barədə ADY sədri Rövşən Rüstəmovun Daşkəndə səfəri çərçivəsində "Özbəkistan Dəmir Yolları" SC-nin İdarə Heyətinin sədri Zufar Narzullayev və "Gürcüstan Dəmir Yolları" SC-nin baş direktoru Laşa Abaşidze ilə görüşünün yekununda məlum olub.

    Bu mühüm qərar Orta Dəhlizin cənub qanadı olan Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşımaların daha da cəlbedici olmasına, ümumilikdə regional əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verəcək.

    Tərəflər həmçinin Avrasiya Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı, Çin–Qırğızıstan–Özbəkistan dəmir yolu xəttinin inşasının tamamlanması ilə bu marşrutun Şərq-Qərb istiqaməti üzrə yük daşımaları üçün daha cəlbedici ola biləcəyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Xatırladaq ki, 20 sentyabr 2024-cü ildə Bakıda ADY, Özbəkistan Dəmir Yolları, Qırğızıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti və Tacikistan Dəmir Yollarının iştirakı ilə "Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu" Beynəlxalq Assosiasiyası yaradılıb. Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə Assosiasiyanın yaradılmasında məqsəd tranzit yüklərin cəlbi, inteqrasiya edilmiş logistika məhsullarının inkişafı, daşıma prosesləri üzrə vahid texnologiyanın yaradılması, səmərəli tarif siyasətinin həyata keçirilməsi və xərclərin optimallaşdırılmasıdır.

    Assosiasiyaya Azərbaycanın sədrlik etməsi ADY-nin regionun əsas operatorlarından biri kimi mövqeyini gücləndirir, Azərbaycanı Orta Dəhlizin cənub qolunun bütün marşrutu boyunca tranzitin təşkili üzrə əsas qərarların qəbul edildiyi strateji dispetçer mərkəzinə çevirir.

