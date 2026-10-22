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    Сахиль Бабаев: Около 60% госбюджета будет прогнозироваться электронно

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:38
    Сахиль Бабаев: Около 60% госбюджета будет прогнозироваться электронно

    Около 60% государственного бюджета Азербайджана будет прогнозироваться в электронном виде.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении" в Баку.

    По его словам, в целом примерно за три года государственные средства, государственные активы, нефинансовые активы и другие активы Азербайджана будут полностью учтены в едином электронном реестре.

    "Этот реестр позволит полностью связать данные с системами электронных контрактов, электронного казначейства и электронного бюджета. При прогнозировании на основе реестра примерно 60% государственного бюджета в последующие годы будет формироваться на основе электронного прогнозирования. После формирования соответствующих данных необходимость в индивидуальном подходе отпадет", - сказал министр.

    Кроме того, Бабаев сообщил, что в ближайшие дни будет полностью запущен механизм электронного приема-сдачи.

    "В настоящее время авансовые, исполнительные и другие банковские гарантии оформляются через электронную платформу. Это полностью устранило потери времени в 5-10 рабочих дней. Соответствующий механизм уже находится на завершающей стадии и в ближайшие дни будет полностью введен в эксплуатацию. Это новшество еще больше усовершенствует деятельность финансовых подразделений", - отметил он.

    Сахиль Бабаев Министерство финансов Азербайджана
    Nazir: "Dövlət büdcəsinin 60 %-i elektron qaydada proqnozlaşdırılacaq"
    Minister: Azerbaijan to digitize forecasting of 60% of state budget
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