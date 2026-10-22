Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) встретился со студентами первого и второго курсов, обучающимися по программе SABAH.

Об этом Report сообщили в Минобразования.

В мероприятии также принял участие ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он отметил, что в настоящее время 335 студентов учебного заведения обучаются по программе SABAH, в рамках которой впервые состоялся прием в докторантуру.

Министр Эмин Амруллаев поделился мнением об основных приоритетах политики высшего образования, целях создания программы SABAH и направлениях будущего развития.

Он также обратил внимание на роль программы SABAH в формировании будущих лидеров.

Встреча продолжилась в формате "вопрос-ответ", были выслушаны идеи и предложения студентов.