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    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH

    Другие
    • 22 октября, 2026
    • 10:38
    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) встретился со студентами первого и второго курсов, обучающимися по программе SABAH.

    Об этом Report сообщили в Минобразования.

    В мероприятии также принял участие ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он отметил, что в настоящее время 335 студентов учебного заведения обучаются по программе SABAH, в рамках которой впервые состоялся прием в докторантуру.

    Министр Эмин Амруллаев поделился мнением об основных приоритетах политики высшего образования, целях создания программы SABAH и направлениях будущего развития.

    Он также обратил внимание на роль программы SABAH в формировании будущих лидеров.

    Встреча продолжилась в формате "вопрос-ответ", были выслушаны идеи и предложения студентов.

    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH
    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH
    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH
    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH
    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH
    Эмин Амруллаев встретился с участниками программы SABAH

    Эмин Амруллаев Высшее образование Бакинская высшая школа нефти (БВШН)
    Фото
    Emin Əmrullayev SABAH proqramının tələbələri ilə görüşüb
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