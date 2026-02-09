Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    НОК подтвердил: провокация армянских фигуристов на Олимпиаде пресечена

    Индивидуальные
    • 09 февраля, 2026
    • 18:34
    Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана добился принятия мер в связи с использованием армянскими фигуристами музыки под названием "Арцах" в короткой программе XXV зимних Олимпийских игр.

    Как сообщает Report, официальные представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) отреагировали на обоснованное обращение НОК.

    Было отмечено, что выбор армянских спортсменов - Карины Акоповой и Никиты Рахманина - противоречит принципам политической нейтральности, закрепленным в Олимпийской хартии. В связи с этим принято решение изменить название музыкальной композиции, которая будет использоваться спортсменами во время соревнований.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    MOK erməni idmançılarla bağlı müraciətinə müsbət cavab aldığını təsdiqləyib
    Azerbaijan NOC's appeal over actions of Armenian athletes receives positive response
    Лента новостей