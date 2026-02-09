НОК подтвердил: провокация армянских фигуристов на Олимпиаде пресечена

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана добился принятия мер в связи с использованием армянскими фигуристами музыки под названием "Арцах" в короткой программе XXV зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Report, официальные представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) отреагировали на обоснованное обращение НОК.

Было отмечено, что выбор армянских спортсменов - Карины Акоповой и Никиты Рахманина - противоречит принципам политической нейтральности, закрепленным в Олимпийской хартии. В связи с этим принято решение изменить название музыкальной композиции, которая будет использоваться спортсменами во время соревнований.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.