    MOK erməni idmançılarla bağlı müraciətinə müsbət cavab aldığını təsdiqləyib

    Fərdi
    • 09 fevral, 2026
    • 18:19
    MOK erməni idmançılarla bağlı müraciətinə müsbət cavab aldığını təsdiqləyib

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) erməni idmançıları Karina Akopova və Nikita Raxmaninin fiqurlu konkisürmə üzrə qısa proqramda "Arsax" adlı musiqidən istifadə etməsinə qarşı ciddi etirazı ilə bağlı tədbir görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, MOK-un haqlı narazılığına Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (BOK) və Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin (ISU) rəsmi nümayəndələri münasibət bildiriblər.

    Erməni idmançılarının bu seçiminin Olimpiya Xartiyasının siyasi neytrallıq prinsiplərinə zidd olduğu nəzərə çatdırılıb və yarış vaxtı erməni idmançılarının istifadə edəcəyi musiqinin adının dəyişdirilməsi barədə məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    MOK Milli Olimpiya Komitəsi Erməni idmançılardan təxribat XXV Qış Olimpiya Oyunları
    НОК подтвердил: провокация армянских фигуристов на Олимпиаде пресечена

