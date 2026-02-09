İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 19:06
    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov və Astana şəhər administrasiyasının rəhbəri (akimi) Jenis Kasımbek hər iki dövlətin paytaxtları arasında əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında yayılıb.

    "Görüş zamanı paytaxtlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və mədəni-humanitar əlaqələrin inkişafının vacibliyi qeyd olunub, gələcək əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda deyilir.

    Bundan başqa, tərəflər gələcək qarşılıqlı fəaliyyətin perspektivlərini, habelə Azərbaycan və Qazaxıstanda keçirilməsi planlaşdırılan beynəlxalq tədbirlərdə iştirakla bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

    Ağalar Atamoğlanov Jenis Kasımbek Astana-Bakı
    Foto
    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Son xəbərlər

    19:06

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:05

    Ağcabədidə bir neçə gün əvvəl çoxsaylı bıçaq yarası alan uşağın vəziyyəti açıqlanıb

    Hadisə
    19:05
    Foto

    Gəncədə 17 yaşadək güləşçilər arasında Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    18:57
    Foto

    Azərbaycan və ABŞ-də fəaliyyət göstərən yəhudi təşkilatlarının əməkdaşlığı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:56

    KİV: NATO yaxın günlərdə "Arktik Keşikçi" missiyasına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    18:48

    "Zirə" "Qalatasaray"ın yetirməsini transfer edib

    Futbol
    18:47

    Baş nazirin ofisi: Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    18:39

    Səfirlik: Vensin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair öhdəliyi təsdiqləyir

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    Özbəkistan Orta Dəhliz və Avrasiya Nəqliyyat Marşrutu üzrə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti