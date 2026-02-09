Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 18:54
Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов и аким города Астана Женис Касымбек обсудили развитие сотрудничества между столицами двух государств.
Как передает Report, об этом сообщает посольство нашей страны в Казахстане в соцсети Х.
"В ходе встречи была отмечена важность расширения сотрудничества между столицами и развития культурно-гуманитарных связей, а также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и вопросы участия в международных мероприятиях, которые планируется провести в Азербайджане и Казахстане.
Последние новости
19:31
Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мираВ регионе
19:25
Пашинян: Мы очень близки к тому, чтобы считать мир необратимымВ регионе
19:21
США и Армения подписали соглашение о ядерном сотрудничестве в ЕреванеДругие
19:18
Фото
Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридораИнфраструктура
19:07
Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войныДругие страны
19:01
Фото
Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций СШАВнешняя политика
18:54
Фото
Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицамиВнешняя политика
18:38
СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"Другие страны
18:35