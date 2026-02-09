Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 18:54
    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов и аким города Астана Женис Касымбек обсудили развитие сотрудничества между столицами двух государств.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство нашей страны в Казахстане в соцсети Х.

    "В ходе встречи была отмечена важность расширения сотрудничества между столицами и развития культурно-гуманитарных связей, а также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия", - говорится в сообщении.

    Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и вопросы участия в международных мероприятиях, которые планируется провести в Азербайджане и Казахстане.

    Казахстан Азербайджан Женис Касымбек Астана Агалар Атамогланов сотрудничество
    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    19:31

    Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира

    В регионе
    19:25

    Пашинян: Мы очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

    В регионе
    19:21

    США и Армения подписали соглашение о ядерном сотрудничестве в Ереване

    Другие
    19:18
    Фото

    Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    19:07

    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

    Другие страны
    19:01
    Фото

    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Внешняя политика
    18:54
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Внешняя политика
    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей