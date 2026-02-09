Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов и аким города Астана Женис Касымбек обсудили развитие сотрудничества между столицами двух государств.

Как передает Report, об этом сообщает посольство нашей страны в Казахстане в соцсети Х.

"В ходе встречи была отмечена важность расширения сотрудничества между столицами и развития культурно-гуманитарных связей, а также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и вопросы участия в международных мероприятиях, которые планируется провести в Азербайджане и Казахстане.