Fəzail Ağamalı vəfat edib
Daxili siyasət
- 09 fevral, 2026
- 19:59
Milli Məclisin sabiq deputatı, Ana Vətən Partiyasının keçmiş sədri Fəzail Ağamalı vəfat edib.
Bu barədə "Report"a onun yaxınları məlumat veriblər.
O, 78 yaşında Türkiyədə dünyasını dəyişib.
Mərhum siyasətçinin nəşinin sabah və yaxud birisi gün Azərbaycana gətiriləcəyi bildirilib.
Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbəri "manşet.az" yayıb.
Xatırladaq ki, F.Ağamalı Milli Məclisin 6 çağırış üzvü olub. Qızı Günay Ağamalı Milli Məclisə VII çağırış deputat seçilib. Hazırda Ana Vətən Partiyasının sədridir.
Son xəbərlər
20:41
Prezident: O vaxtdan bəri Vaşinqtona hökuməti təmsil edən dörd nümayəndə heyətini göndərdimXarici siyasət
20:39
Azərbaycan Prezidenti: Bu gün əsas diqqəti süni zəka sahəsində irəliyə doğru addım atmağa yönəldirikİKT
20:35
Azərbaycana ABŞ-ın aparıcı şirkətlərinin geniş nümayəndə heyəti gəlibBiznes
20:29
İlham Əliyev: Mehmanxana biznesinin Azərbaycanda böyük potensialı varXarici siyasət
20:25
Prezident: "Visa" ilə sıx işləyəcəyikXarici siyasət
20:25
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" autsayder "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
20:23
Dövlət başçısı: Azərbaycan bir çox ölkənin enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayırXarici siyasət
20:17
İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt toqquşma yeri olmayacaq, əməkdaşlıq məkanı olacaqXarici siyasət
20:16