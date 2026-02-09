İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fəzail Ağamalı vəfat edib

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 19:59
    Fəzail Ağamalı vəfat edib

    Milli Məclisin sabiq deputatı, Ana Vətən Partiyasının keçmiş sədri Fəzail Ağamalı vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a onun yaxınları məlumat veriblər.

    O, 78 yaşında Türkiyədə dünyasını dəyişib.

    Mərhum siyasətçinin nəşinin sabah və yaxud birisi gün Azərbaycana gətiriləcəyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbəri "manşet.az" yayıb.

    Xatırladaq ki, F.Ağamalı Milli Məclisin 6 çağırış üzvü olub. Qızı Günay Ağamalı Milli Məclisə VII çağırış deputat seçilib. Hazırda Ana Vətən Partiyasının sədridir.

