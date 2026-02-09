Скончался экс-депутат Фазаил Агамалы
Внутренняя политика
- 09 февраля, 2026
- 20:34
Скончался экс-депутат Милли Меджлиса, бывший председатель партии "Ана Вятян" Фазаил Агамалы.
Как сообщили Report его близкие, 78-летний политик скончался в Турции.
Отмечается, что тело покойного будет доставлено в Азербайджан завтра или послезавтра.
Первым новость о гибели Ф.Агамалы распространил сайт manşet.az.
Напомним, что Фазаил Агамалы был членом азербайджанского парламента 6 созывов. Его дочь Гюнай Агамалы избрана депутатом Милли Меджлиса VII созыва. В настоящее время она является председателем партии "Ана Вятян".
