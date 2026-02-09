Скончался экс-депутат Фазаил Агамалы

Скончался экс-депутат Милли Меджлиса, бывший председатель партии "Ана Вятян" Фазаил Агамалы.

Как сообщили Report его близкие, 78-летний политик скончался в Турции.

Отмечается, что тело покойного будет доставлено в Азербайджан завтра или послезавтра.

Первым новость о гибели Ф.Агамалы распространил сайт manşet.az.

Напомним, что Фазаил Агамалы был членом азербайджанского парламента 6 созывов. Его дочь Гюнай Агамалы избрана депутатом Милли Меджлиса VII созыва. В настоящее время она является председателем партии "Ана Вятян".