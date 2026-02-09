Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Скончался экс-депутат Фазаил Агамалы

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 20:34
    Скончался экс-депутат Милли Меджлиса, бывший председатель партии "Ана Вятян" Фазаил Агамалы.

    Как сообщили Report его близкие, 78-летний политик скончался в Турции.

    Отмечается, что тело покойного будет доставлено в Азербайджан завтра или послезавтра.

    Первым новость о гибели Ф.Агамалы распространил сайт manşet.az.

    Напомним, что Фазаил Агамалы был членом азербайджанского парламента 6 созывов. Его дочь Гюнай Агамалы избрана депутатом Милли Меджлиса VII созыва. В настоящее время она является председателем партии "Ана Вятян".

