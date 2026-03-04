İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran səfiri Böyük Britaniyada XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 23:50
    İran səfiri Böyük Britaniyada XİN-ə çağırılıb

    İranın Londondakı səfiri Seyid Əli Musəvi rəsmi görüş üçün Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.

    Səfirə XİN-ə görüşə gəlmək tapşırılıb.

    İran Böyük Britaniya XİN
    Великобритания вызвала иранского посла
    Tehran's envoy in UK summoned 'in response to Iran's role in recent events'

