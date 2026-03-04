İran səfiri Böyük Britaniyada XİN-ə çağırılıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 23:50
İranın Londondakı səfiri Seyid Əli Musəvi rəsmi görüş üçün Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.
Səfirə XİN-ə görüşə gəlmək tapşırılıb.
