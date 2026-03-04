Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Великобритания вызвала иранского посла

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 21:18
    Великобритания вызвала иранского посла

    Посол Ирана в Лондоне Сейед Али Мусави был вызван в МИД Великобритании для проведения официальной встречи.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Послу было предписано явиться на встречу в Министерство иностранных дел.

    Иран Великобритания Сейед Али Мусави
    Ты - Король

    Последние новости

    22:05
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5

    Внешняя политика
    22:03

    Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    21:56

    Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    21:45

    Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую Аравию

    Внешняя политика
    21:33
    Фото

    Государственный комитет организовал ифтар в городе Карс

    Религия
    21:29

    Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и Израилем

    В регионе
    21:18

    Великобритания вызвала иранского посла

    Другие страны
    21:14

    Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракеты

    В регионе
    21:14

    Более 17 тысяч граждан США вернулись на родину с Ближнего Востока

    В мире
    Лента новостей