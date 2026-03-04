Великобритания вызвала иранского посла
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 21:18
Посол Ирана в Лондоне Сейед Али Мусави был вызван в МИД Великобритании для проведения официальной встречи.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
Послу было предписано явиться на встречу в Министерство иностранных дел.
Последние новости
22:05
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 27 человек - ОБНОВЛЕНО-5Внешняя политика
22:03
Эвакуационный самолет прибыл в Баку из Джидды - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
21:56
Из города Джидда эвакуированы 193 гражданина АзербайджанаВнешняя политика
21:45
Планируется эвакуация 200 граждан Азербайджана из Катара через Саудовскую АравиюВнешняя политика
21:33
Фото
Государственный комитет организовал ифтар в городе КарсРелигия
21:29
Пезешкиан: Иран пытался избежать войны с США и ИзраилемВ регионе
21:18
Великобритания вызвала иранского послаДругие страны
21:14
Президент Турции прокомментировал нейтрализацию выпущенной из Ирана ракетыВ регионе
21:14