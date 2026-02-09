ABŞ və Ermənistan İrəvanda saziş imzalayıb
09 fevral, 2026
- 19:26
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda atom enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Vensin Ermənistana səfəri çərçivəsində tərəflər arasında aparılan danışıqların yekunlarına əsasən imzalanıb.
Vensin sözlərinə görə, bu saziş hər iki ölkəyə fayda gətirəcək.
"Əməkdaşlıq potensialı ixrac çərçivəsində 5 milyard dollar, yanacaq və texniki xidmət sahəsində isə 4 milyard dollar həcmində qiymətləndirilir. Ermənistana kiçik modul reaktorlar tədarük ediləcək. Razılaşmalar həm ABŞ-nin, həm də Ermənistanın enerji təhlükəsizliyini, eləcə də çox sayda iş yerinin açılmasını təmin edəcək", - o qeyd edib.
