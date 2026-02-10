İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Biznes
    10 fevral, 2026
    • 15:00
    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və İordaniyanın investisiya naziri Tariq Əbu Qazale iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Məlumat yenilənir...

    Azərbaycan İordaniya Şahin Abdullayev
    Баку и Амман нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

