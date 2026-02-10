Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir
- 10 fevral, 2026
- 15:00
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və İordaniyanın investisiya naziri Tariq Əbu Qazale iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Məlumat yenilənir...
