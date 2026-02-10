Баку и Амман нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

Посол Азербайджана в Аммане Шахин Абдуллаев и министр инвестиций Иордании Тарик Абу Газале обсудили укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

"Во время встречи обсуждались азербайджано-иорданские отношения, с особым вниманием к возможностям инвестиционного сотрудничества и будущим проектам", - говорится в сообщении.

Согласно публикации министерства в соцсетях, министр Газале в ходе встречи с азербайджанским послом подчеркнул важность расширения инвестиционного партнерства между двумя дружественными странами.

Он указал на преимущества и инвестиционные возможности, имещиеся в Иордании, на законодательство, стимулирующее инвестиции и меры, направленные на привлечение качественных инвестиций с высокой добавленной стоимостью.

"Посол Азербайджана со своей стороны подчеркнул крепкие взаимоотношения между Иорданией и Азербайджаном, подтвердив приверженность Баку к укреплению сотрудничества с Амманом и расширению экономических и инвестиционных связей, что отвечает общим интересам двух дружественных народов", - говорится в сообщении.