Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Баку и Амман нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

    Бизнес
    • 10 февраля, 2026
    • 14:53
    Баку и Амман нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

    Посол Азербайджана в Аммане Шахин Абдуллаев и министр инвестиций Иордании Тарик Абу Газале обсудили укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

    "Во время встречи обсуждались азербайджано-иорданские отношения, с особым вниманием к возможностям инвестиционного сотрудничества и будущим проектам", - говорится в сообщении.

    Согласно публикации министерства в соцсетях, министр Газале в ходе встречи с азербайджанским послом подчеркнул важность расширения инвестиционного партнерства между двумя дружественными странами.

    Он указал на преимущества и инвестиционные возможности, имещиеся в Иордании, на законодательство, стимулирующее инвестиции и меры, направленные на привлечение качественных инвестиций с высокой добавленной стоимостью.

    "Посол Азербайджана со своей стороны подчеркнул крепкие взаимоотношения между Иорданией и Азербайджаном, подтвердив приверженность Баку к укреплению сотрудничества с Амманом и расширению экономических и инвестиционных связей, что отвечает общим интересам двух дружественных народов", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Иордания Шахин Абдуллаев Тарик Абу Газале инвестиции проекты Экономические Связи
    Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyir
    Ты - Король

    Последние новости

    15:24

    СМИ: Вблизи центральной тюрьмы в столице Гвинеи слышна интенсивная стрельба

    Другие страны
    15:23

    AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты в Нахчыван

    Инфраструктура
    15:20

    ЦБА и Visa обсудили усиление безопасности трансграничных переводов

    Финансы
    15:14

    Мирзоян обсудил с Хелбергом перспективы энергосотрудничества Еревана и Вашингтона

    В регионе
    15:03

    Судебное следствие по делу Варданяна завершено, судьи обсуждают приговор - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:03

    Камчыбек Ташиев освобожден от должности председателя ГКНБ Кыргызстана

    В регионе
    15:01

    В Азербайджане получены первые международные углеродные кредиты по ВИЭ

    Энергетика
    14:57

    Багаи: Визит главы Минобороны Ирана в Баку способствует укреплению доверия

    В регионе
    14:53

    Баку и Амман нацелены на укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества

    Бизнес
    Лента новостей