США и Армения подписали соглашение о ядерном сотрудничестве в Ереване

Вице-президент США Джей Ди Венс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Ереване соглашение о мирном ядерном сотрудничестве между двумя странами.

Как передает Report, соглашение подписано по итогам переговоров сторон в рамках визита Венса в Ереван.

По словам Вэнса, данное соглашение принесет выгоду обеим странам. "Потенциал сотрудничества оценивается в 5 млрд долларов в рамках экспорта и 4 млрд долларов в сфере топлива и технического обслуживания. В Армению будут поставлены малые модульные реакторы. Договоренности обеспечат энергетическую безопасность как США, так и Армении, а также поспособствуют большого количества рабочих мест", - отметил он.

В свою очередь Пашинян заявил, что соглашение откроет новую главу в углублении энергетического партнерства с США. Оно будет способствовать диверсификации энергетических ресурсов Армении посредством внедрения безопасных и инновационных технологий.