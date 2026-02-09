İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Uitaker müharibənin bitməsilə bağlı Zelenskinin sözlərini təkzib edib

    • 09 fevral, 2026
    • 19:26
    Vaşinqton Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatacağı vaxtı müəyyən etməyib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Metyu Uitaker bildirib.

    "İyuna qədər olan bu müddət Prezident (Ukrayna Prezidenti - red.) Volodimir Zelenski tərəfindən qeyd edilib. Mən düşünmürəm ki, bu, ABŞ-nin rəsmi olaraq müəyyən etdiyi bir müddətdir", - Uitaker vurğulayıb və bununla da Zelenskinin ABŞ tərəfinin 2026-cı ilin iyununa qədər son müddəti müəyyən etdiyi barədə bəyanatlarını təkzib edib.

    Diplomat qeyd edib ki, ABŞ döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasında maraqlıdır və hər iki tərəfin sülh razılaşmasına mümkün qədər tez gəlməsinə çalışır.

    Uitaker həmçinin vurğulayıb ki, hazırkı vəziyyətdə konkret müddətlərin müəyyən edilməsi çox təhlükəli ola bilər. Onun sözlərinə görə, sülh sazişi hər iki tərəf buna hazır olduqda əldə edilməlidir: "Nəticə etibarilə razılaşma həm Rusiya, həm də Ukrayna tərəfindən təsdiqlənməlidir".

    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

