Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

Вашингтон не устанавливал сроков для завершения российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

""Этот срок до июня был упомянут президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским. Я не думаю, что это что-то, что США официально устанавливали", - подчеркнул Уитакер, тем самым опровергая заявления Зеленского об установленном американской стороной дедлайне до июня 2026 года.

Дипломат уточнил, что США заинтересованы в прекращении боевых действий и стремятся к тому, чтобы обе стороны пришли к соглашению о мире как можно скорее.

Уитакер также подчеркнул, что установление конкретных сроков в текущей ситуации может быть "очень опасным". По его словам, мирное соглашение должно быть достигнуто тогда, когда к нему будут готовы обе стороны: "В конечном итоге соглашение должно быть одобрено и Россией, и Украиной".