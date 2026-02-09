Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 19:07
    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

    Вашингтон не устанавливал сроков для завершения российско-украинской войны.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    ""Этот срок до июня был упомянут президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским. Я не думаю, что это что-то, что США официально устанавливали", - подчеркнул Уитакер, тем самым опровергая заявления Зеленского об установленном американской стороной дедлайне до июня 2026 года.

    Дипломат уточнил, что США заинтересованы в прекращении боевых действий и стремятся к тому, чтобы обе стороны пришли к соглашению о мире как можно скорее.

    Уитакер также подчеркнул, что установление конкретных сроков в текущей ситуации может быть "очень опасным". По его словам, мирное соглашение должно быть достигнуто тогда, когда к нему будут готовы обе стороны: "В конечном итоге соглашение должно быть одобрено и Россией, и Украиной".

    НАТО США Владимир Зеленский российско-украинская война Украина Россия Мэттью Уитакер
    Uitaker müharibənin bitməsilə bağlı Zelenskinin sözlərini təkzib edib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:31

    Пашинян будет участвовать в первом заседании Совета мира

    В регионе
    19:25

    Пашинян: Мы очень близки к тому, чтобы считать мир необратимым

    В регионе
    19:21

    США и Армения подписали соглашение о ядерном сотрудничестве в Ереване

    Другие
    19:18
    Фото

    Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    19:07

    Уитакер опроверг слова Зеленского о дедлайне по завершению войны

    Другие страны
    19:01
    Фото

    Байрамов обсудил региональные процессы с делегацией еврейских организаций США

    Внешняя политика
    18:54
    Фото

    Азербайджан и Казахстан обсудили развитие сотрудничества между столицами

    Внешняя политика
    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей