Gəncədə 17 yaşadək güləşçilər arasında Azərbaycan çempionatına start verilib
Fərdi
- 09 fevral, 2026
- 19:05
Gəncədə Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ilk günündə yunan-Roma güləşində 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
45 kq
Əli Cavadlı (UGİM-2) – Kamil Məmmədli (UGİM-2)
51 kq
Abdurrahman Hüseynli (ROİL, "Neftçi") – Hüseyn Mustafazadə (Neftçi)
60 kq
Elmir Çərkəzov (ROİL, "Neftçi") – Vəkil Bəşirov (Sumqayıt, Təhsil)
71 kq
Əli Məmmədov (Gəncə, "Neftçi") – Nadir Həsənov (UGİM-2)
92 kq
Zöhrab Səfərov (Neftçi) – Əbəlfəz Fərəcli (Neftçi)
