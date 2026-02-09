Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatının ilk günündə 41 döyüş keçirilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 09 fevral, 2026
    • 19:39
    Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın ilk günündə 5 çəki dərəcəsində 41 döyüş keçirilib.

    50 kq, 55 kq, 60 kq, 65 kq-da 1/16, 70 kq-da 1/8 finalçılar bəlli olub.

    7 gün davam edəcək yarışın 2-ci günündə 45 görüş olacaq. Bakı Boks Mərkəzində keçirilən U-19 Azərbaycan çempionatında döyüşlər saat 12:00-da başlanacaq.

    Qeyd edək ki, yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.

    U-19 Azərbaycan çempionatı

    9 fevral

    1/32 final

    50 kq

    Səyədulla Kərimli (888 BK) – Ömər Şükürov (Mingəçevir) – ikinci qalib gəlib

    Hacımurad Ağayev ("Zərbə" BİK) – Xəyal İbrahimov ("Şamaxı Uğur" BK) – 4:0

    Kərəm Qocayev (MOİK) – Tural Hüseynov ("Ağa" BK) – birinci qalib gəlib

    Qulamhüseyn Sadıqov ("Neftçi" İK) – Murad Əliyev (CİTSM) – ikinci qalib gəlib

    Mirəli Mahmudov ("Cəsur" İK) – Vüsal Heydərov ("Rahim" BİK) – 0:5

    55 kq

    Hüseyn Qənbərli (Naxçıvan MR) – Murad Rzayev ("Berzloy" İK) – ikinci qalib gəlib

    Nihat Qasımov (RKİM) – Xan Məmmədov (AzTU) – 5:0

    Ağahüseyn Zeynalov ("Zərbə" BİK) – Aqil Dadaşov (Şirvan) – 0:5

    Fərman Tağıyev (Z-1 İK) – Rəsul Mehdizadə ("Abşeron" İK) – ikinci qalib gəlib

    Alişan Tağıyev (Sumqayıt) – Sanur Məmmədov ("Neftçi" İK) – 0:5

    Abubəkr Sədrəddinov (Siyəzən) – İsmayıl Rzayev (RKİM) – ikinci qalib gəlib

    Aydın Qasımov (Mingəçevir) – Əli Məmmədov ("Dəmir Yumruq" BİK) – 5:0

    Rüstəm Şahbazov (Sumqayıt) – Nadir Mustafayev ("Sahil" BK) – birinci qalib gəlib

    Ömər Qasımov ("Qızıl əlcək" İK) – Eynulla Nurulu (RRB BK) – 5:0

    Nihat Qasımov ("Neftçi" İK) – Aqşin Əliyev (AHİTA) – birinci qalib gəlib

    Kamal Məmmədov (Naxçıvan MR) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 0:5

    60 kq

    Vaqif Paşayev (UGM-7) – Əlixalid Məmmədli (FS İK) – birinci qalib gəlib

    Yusif Bəylərov (Quba) – İsmayıl Məmmədli (Beyləqan) – birinci qalib gəlib

    Bahadur Nağılı (MOİK) – Ramal Cəfərzadə (Z-1) – birinci qalib gəlib

    Tunar Məmmədov (Gəncə) – Həmzə İmanov (UGM-13) – birinci qalib gəlib

    Toğrul Quliyev ("Qızıl əlcək" İK) – Cavid Məhərrəmli ("Roman" İK) – birinci qalib gəlib

    Hüseyn Abdulmanaflı ("Arena" İK) – Kənan Saatov (Qusar) – birinci qalib gəlib

    Rəşid Salahov (RKİM) – Nursultan Soltanlı (AHİTA) – ikinci qalib gəlib

    Ömər Əli ("Ağa" İK) – Hüseyn Hüseynov (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib

    Nicat Rəfiyev ("Sahil" BK) – Elgün Abbaslı ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib

    Etibar Cabbarov (Hövsan OİK) – Sənan Axundov (Salyan) – ikinci mərhələ adlayıb

    Rəsul Poladov ("Qələbə2020" İK) – Mehdi Tağıyev (UGİM-1) – ikinci qalib gəlib

    Raul Heydərli ("Neftçi" İK) – Cahandar Baxşəlizadə (Siyəzən) – 5:0

    65 kq

    Kənan Məmmədov ("Qızıl əlcək" İK) – Arif Musayev (UGM-13) – ikinci qalib gəlib

    Ömər Kərimov (DİN İC) – Turqay Rəhimli (Gəncə) – ikinci qalib gəlib

    1/16 final

    70 kq

    Nizami Əsgərov ("Neftçi" İK) – Elmir Həşimov ("Arena" İK) – ikinci mərhələ adlayıb

    Adil Zalov ("Qızıl əlcək" İK) – Kərim Sultanov (Sumqayıt) – 5:0

    Zaur Quluzadə ("Şamaxı Uğur" BK) – Coşqun Muradov ("Qafqaz" BİK) – 5:0

    Rza Rzayev (Gəncə) – Yədulla Qurbanov (Neftçala) – birinci qalib gəlib

    Sultan Muradov (Quba) – Mirfərid Seyidli (Hövsan OİK) – birinci mərhələ adlayıb

    Raul Əsədullayev (Lənkəran) – Məhəmməd Səmədov ("Roman" İK) – 5:0

    Murad Məmmədov (MOİK) – Məhəmməd Şirməmmədli (AHİTA) – birinci qalib gəlib

    Əli İsmayılov (DİN İC) – Zəkəriyyə Rəhimov (MOİK) – ikinci qalib gəlib

    Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – Azər Sadıqov (MOİK) – birinci qalib gəlib

    Amil Tağıyev (Astara) – Şaiq Abdullayev (DİN İC) – 1:4

    Valeh Eyvazlı ("Qızıl əlcək" İK) – Sənan Qurbanov ("Neftçi" İK) – birinci qalib gəlib

    boks Azərbaycan çempionatı yarış

