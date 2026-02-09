Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatının ilk günündə 41 döyüş keçirilib
- 09 fevral, 2026
- 19:39
Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, yarışın ilk günündə 5 çəki dərəcəsində 41 döyüş keçirilib.
50 kq, 55 kq, 60 kq, 65 kq-da 1/16, 70 kq-da 1/8 finalçılar bəlli olub.
7 gün davam edəcək yarışın 2-ci günündə 45 görüş olacaq. Bakı Boks Mərkəzində keçirilən U-19 Azərbaycan çempionatında döyüşlər saat 12:00-da başlanacaq.
Qeyd edək ki, yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.
U-19 Azərbaycan çempionatı
9 fevral
1/32 final
50 kq
Səyədulla Kərimli (888 BK) – Ömər Şükürov (Mingəçevir) – ikinci qalib gəlib
Hacımurad Ağayev ("Zərbə" BİK) – Xəyal İbrahimov ("Şamaxı Uğur" BK) – 4:0
Kərəm Qocayev (MOİK) – Tural Hüseynov ("Ağa" BK) – birinci qalib gəlib
Qulamhüseyn Sadıqov ("Neftçi" İK) – Murad Əliyev (CİTSM) – ikinci qalib gəlib
Mirəli Mahmudov ("Cəsur" İK) – Vüsal Heydərov ("Rahim" BİK) – 0:5
55 kq
Hüseyn Qənbərli (Naxçıvan MR) – Murad Rzayev ("Berzloy" İK) – ikinci qalib gəlib
Nihat Qasımov (RKİM) – Xan Məmmədov (AzTU) – 5:0
Ağahüseyn Zeynalov ("Zərbə" BİK) – Aqil Dadaşov (Şirvan) – 0:5
Fərman Tağıyev (Z-1 İK) – Rəsul Mehdizadə ("Abşeron" İK) – ikinci qalib gəlib
Alişan Tağıyev (Sumqayıt) – Sanur Məmmədov ("Neftçi" İK) – 0:5
Abubəkr Sədrəddinov (Siyəzən) – İsmayıl Rzayev (RKİM) – ikinci qalib gəlib
Aydın Qasımov (Mingəçevir) – Əli Məmmədov ("Dəmir Yumruq" BİK) – 5:0
Rüstəm Şahbazov (Sumqayıt) – Nadir Mustafayev ("Sahil" BK) – birinci qalib gəlib
Ömər Qasımov ("Qızıl əlcək" İK) – Eynulla Nurulu (RRB BK) – 5:0
Nihat Qasımov ("Neftçi" İK) – Aqşin Əliyev (AHİTA) – birinci qalib gəlib
Kamal Məmmədov (Naxçıvan MR) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 0:5
60 kq
Vaqif Paşayev (UGM-7) – Əlixalid Məmmədli (FS İK) – birinci qalib gəlib
Yusif Bəylərov (Quba) – İsmayıl Məmmədli (Beyləqan) – birinci qalib gəlib
Bahadur Nağılı (MOİK) – Ramal Cəfərzadə (Z-1) – birinci qalib gəlib
Tunar Məmmədov (Gəncə) – Həmzə İmanov (UGM-13) – birinci qalib gəlib
Toğrul Quliyev ("Qızıl əlcək" İK) – Cavid Məhərrəmli ("Roman" İK) – birinci qalib gəlib
Hüseyn Abdulmanaflı ("Arena" İK) – Kənan Saatov (Qusar) – birinci qalib gəlib
Rəşid Salahov (RKİM) – Nursultan Soltanlı (AHİTA) – ikinci qalib gəlib
Ömər Əli ("Ağa" İK) – Hüseyn Hüseynov (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib
Nicat Rəfiyev ("Sahil" BK) – Elgün Abbaslı ("Neftçi" İK) – ikinci qalib gəlib
Etibar Cabbarov (Hövsan OİK) – Sənan Axundov (Salyan) – ikinci mərhələ adlayıb
Rəsul Poladov ("Qələbə2020" İK) – Mehdi Tağıyev (UGİM-1) – ikinci qalib gəlib
Raul Heydərli ("Neftçi" İK) – Cahandar Baxşəlizadə (Siyəzən) – 5:0
65 kq
Kənan Məmmədov ("Qızıl əlcək" İK) – Arif Musayev (UGM-13) – ikinci qalib gəlib
Ömər Kərimov (DİN İC) – Turqay Rəhimli (Gəncə) – ikinci qalib gəlib
1/16 final
70 kq
Nizami Əsgərov ("Neftçi" İK) – Elmir Həşimov ("Arena" İK) – ikinci mərhələ adlayıb
Adil Zalov ("Qızıl əlcək" İK) – Kərim Sultanov (Sumqayıt) – 5:0
Zaur Quluzadə ("Şamaxı Uğur" BK) – Coşqun Muradov ("Qafqaz" BİK) – 5:0
Rza Rzayev (Gəncə) – Yədulla Qurbanov (Neftçala) – birinci qalib gəlib
Sultan Muradov (Quba) – Mirfərid Seyidli (Hövsan OİK) – birinci mərhələ adlayıb
Raul Əsədullayev (Lənkəran) – Məhəmməd Səmədov ("Roman" İK) – 5:0
Murad Məmmədov (MOİK) – Məhəmməd Şirməmmədli (AHİTA) – birinci qalib gəlib
Əli İsmayılov (DİN İC) – Zəkəriyyə Rəhimov (MOİK) – ikinci qalib gəlib
Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – Azər Sadıqov (MOİK) – birinci qalib gəlib
Amil Tağıyev (Astara) – Şaiq Abdullayev (DİN İC) – 1:4
Valeh Eyvazlı ("Qızıl əlcək" İK) – Sənan Qurbanov ("Neftçi" İK) – birinci qalib gəlib