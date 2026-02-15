Rubio əlaqələri möhkəmləndirmək üçün Şərqi Avropaya gedir
- 15 fevral, 2026
- 11:51
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio bu gün enerji əməkdaşlığı və NATO öhdəlikləri daxil olmaqla, ikitərəfli məsələləri müzakirə etmək üçün Slovakiyaya, ardınca isə Macarıstana səfər edəcək.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Avropa İttifaqının (Aİ) digər üzv dövlətlərinin başçılarından fərqli fikirlərə sahib bu ölkələrin liderləri ABŞ Prezidenti Donald Trampla yaxşı münasibət saxlayırlar.
"Bunlar bizi güclü şəkildə dəstəkləyən, Birləşmiş Ştatlarla çox sıx əməkdaşlıq edən ölkələrdir və bu, əvvəllər heç vaxt olmadığım iki ölkəyə baş çəkmək üçün yaxşı fürsətdir", - deyə Rubio jurnalistlərə bildirib.
Trampın milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri funksiyasını da yerinə yetirən Rubio bazar günü Bratislavada Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə görüşəcək. Amerika diplomatının səfəri Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirakından sonra baş tutur.
Bazar ertəsi Rubionun Budapeştdə Macarıstan lideri Viktor Orbanla görüşəcəyi gözlənilir.
"Prezident (Tramp - red.) onu (Orbanı - red.) çox dəstəklədiyini deyib, biz də həmçinin", - Rubio qeyd edib.