Рубио направляется с визитом в Восточную Европу для укрепления связей

Госсекретарь США Марко Рубио отправится сегодня в Словакию и Венгрию с визитом для обсуждения энергетического сотрудничества и двусторонних вопросов, включая обязательства по НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, лидеры этих двух стран, взгляды которых часто расходятся с главами других государств-членов Евросоюза, поддерживают теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом.

"Это страны, которые очень сильно нас поддерживают, очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, и это хорошая возможность их посетить - две страны, в которых я никогда не был", - сказал Рубио журналистам.

Рубио, который также выполняет функции советника Трампа по национальной безопасности, встретится в Братиславе в воскресенье с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который встретился с Трампом во Флориде в прошлом месяце. Поездка американского дипломата следует за его участием в Мюнхенской конференции по безопасности в последние дни.

В понедельник госсекретарь, как ожидается, встретится с венгерским лидером Виктором Орбаном накануне апрельских выборов в Венгрии.

"Президент (Трамп ред.) сказал, что он его (Орбана - ред.) очень поддерживает, и мы тоже", - сказал Рубио.