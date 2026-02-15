Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рубио направляется с визитом в Восточную Европу для укрепления связей

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 11:21
    Рубио направляется с визитом в Восточную Европу для укрепления связей

    Госсекретарь США Марко Рубио отправится сегодня в Словакию и Венгрию с визитом для обсуждения энергетического сотрудничества и двусторонних вопросов, включая обязательства по НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, лидеры этих двух стран, взгляды которых часто расходятся с главами других государств-членов Евросоюза, поддерживают теплые отношения с президентом США Дональдом Трампом.

    "Это страны, которые очень сильно нас поддерживают, очень тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, и это хорошая возможность их посетить - две страны, в которых я никогда не был", - сказал Рубио журналистам.

    Рубио, который также выполняет функции советника Трампа по национальной безопасности, встретится в Братиславе в воскресенье с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который встретился с Трампом во Флориде в прошлом месяце. Поездка американского дипломата следует за его участием в Мюнхенской конференции по безопасности в последние дни.

    В понедельник госсекретарь, как ожидается, встретится с венгерским лидером Виктором Орбаном накануне апрельских выборов в Венгрии.

    "Президент (Трамп ред.) сказал, что он его (Орбана - ред.) очень поддерживает, и мы тоже", - сказал Рубио.

