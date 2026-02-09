Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 18:27
    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирается уходить в отставку и "сосредоточен на текущей работе.

    Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом сообщили на Даунинг-стрит.

    "Он продолжает работу по проведению перемен по всей стране", - отметил официальный представитель премьера, добавив, что настроение Страмера "бодрое" и "уверенное".

    Также он сообщил журналистам, что премьер-министр пользуется единодушной поддержкой кабинета, опровергая сообщения о том, что Стармер колебался относительно своего политического будущего.

    По данным британских СМИ, на прошлой неделе лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар призвал Кира Стармера уйти с поста премьера.

    Сарвар считает, что премьер Британии не должен был назначать Питера Мандельсона послом Великобритании в США, учитывая его дружбу со скандальным предпринимателем Джеффри Эпштейном.

    Ранее в понедельник Тим Аллан стал четвертым директором по коммуникациям, покинувшим резиденцию премьер-министра Британии менее чем за год.

    Агентство Bloomberg утверждало, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели.

    Кир Стармер премьер-министр Великобритания
    Ты - Король

    Последние новости

    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Другие
    18:34

    НОК Азербайджана добился реакции по провокации армянских фигуристов на Олимпиаде

    Индивидуальные
    18:27

    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Другие страны
    18:16

    Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13

    Внешняя политика
    18:09

    Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

    Инфраструктура
    18:08
    Фото

    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В регионе
    18:05

    Житель Локбатана скончался от отравления лекарством

    Происшествия
    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей