Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирается уходить в отставку и "сосредоточен на текущей работе.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом сообщили на Даунинг-стрит.

"Он продолжает работу по проведению перемен по всей стране", - отметил официальный представитель премьера, добавив, что настроение Страмера "бодрое" и "уверенное".

Также он сообщил журналистам, что премьер-министр пользуется единодушной поддержкой кабинета, опровергая сообщения о том, что Стармер колебался относительно своего политического будущего.

По данным британских СМИ, на прошлой неделе лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар призвал Кира Стармера уйти с поста премьера.

Сарвар считает, что премьер Британии не должен был назначать Питера Мандельсона послом Великобритании в США, учитывая его дружбу со скандальным предпринимателем Джеффри Эпштейном.

Ранее в понедельник Тим Аллан стал четвертым директором по коммуникациям, покинувшим резиденцию премьер-министра Британии менее чем за год.

Агентство Bloomberg утверждало, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели.