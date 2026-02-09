Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку
- 09 февраля, 2026
- 18:27
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирается уходить в отставку и "сосредоточен на текущей работе.
Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом сообщили на Даунинг-стрит.
"Он продолжает работу по проведению перемен по всей стране", - отметил официальный представитель премьера, добавив, что настроение Страмера "бодрое" и "уверенное".
Также он сообщил журналистам, что премьер-министр пользуется единодушной поддержкой кабинета, опровергая сообщения о том, что Стармер колебался относительно своего политического будущего.
По данным британских СМИ, на прошлой неделе лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар призвал Кира Стармера уйти с поста премьера.
Сарвар считает, что премьер Британии не должен был назначать Питера Мандельсона послом Великобритании в США, учитывая его дружбу со скандальным предпринимателем Джеффри Эпштейном.
Ранее в понедельник Тим Аллан стал четвертым директором по коммуникациям, покинувшим резиденцию премьер-министра Британии менее чем за год.
Агентство Bloomberg утверждало, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели.