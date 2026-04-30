Пожар в жилом доме в Южной Корее: два человека погибли, шесть пострадали

В южнокорейском городе Ыйван, находящемся к югу от Сеула, произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли два человека, еще шестеро получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что возгорание произошло на 14-м этаже 20-этажного жилого комплекса. Пожарным удалось полностью потушить огонь примерно через два часа.

Также сообщается, что мужчина около 60 лет погиб после падения из окна квартиры, где произошел пожар. Его супругу, женщину около 50 лет, обнаружили без признаков жизни внутри квартиры.

Еще шесть человек получили легкие травмы, в том числе от отравления дымом.

Полиция и пожарные службы намерены установить точную причину возгорания и обстоятельства гибели двух человек.