ФРБА предоставил госгарантии на 56,5 млн манатов по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре

ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" (ФРБА) на сегодняшний день предоставило государственные гарантии на сумму 56,5 млн манатов по кредитам в размере 66,8 млн манатов, полученным предпринимателями в банках по 52 проектам в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Об этом Report сообщили в фонде.

Согласно информации, по данным проектам утверждены субсидии на сумму 17,3 млн манатов.

Механизм гарантий и субсидий, применяемый ФРБА, облегчает предпринимателям доступ к финансовым ресурсам и сводит кредитные риски к минимуму. Согласно данному механизму, госгарантии охватывают до 90% кредитов, полученных от банков и небанковских кредитных организаций. В то же время государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредитам на срок до 36 месяцев и применяет дополнительный льготный период по кредитам.