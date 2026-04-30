    Бизнес
    • 30 апреля, 2026
    • 10:41
    ФРБА предоставил госгарантии на 56,5 млн манатов по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре

    ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" (ФРБА) на сегодняшний день предоставило государственные гарантии на сумму 56,5 млн манатов по кредитам в размере 66,8 млн манатов, полученным предпринимателями в банках по 52 проектам в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

    Об этом Report сообщили в фонде.

    Согласно информации, по данным проектам утверждены субсидии на сумму 17,3 млн манатов.

    Механизм гарантий и субсидий, применяемый ФРБА, облегчает предпринимателям доступ к финансовым ресурсам и сводит кредитные риски к минимуму. Согласно данному механизму, госгарантии охватывают до 90% кредитов, полученных от банков и небанковских кредитных организаций. В то же время государство субсидирует 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредитам на срок до 36 месяцев и применяет дополнительный льготный период по кредитам.

    Фонд развития бизнеса Азербайджана Кредиты для предпринимателей
    ABDF Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda verdiyi dövlət zəmanətinin məbləğini açıqlayıb

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей