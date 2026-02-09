İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Baş nazirin ofisi: Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil

    • 09 fevral, 2026
    • 18:47
    Baş nazirin ofisi: Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer istefa vermək niyyətində deyil və diqqətini hazırkı işə yönəldib.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dauninq-stritdə bildirilib.

    "O, bütün ölkə üzrə dəyişikliklərin həyata keçirilməsi işini davam etdirir", - Baş nazirin rəsmi nümayəndəsi deyib və əlavə edib ki, Starmerin əhval-ruhiyyəsi gümrah və inamlıdır.

    Həmçinin o, jurnalistlərə bildirib ki, Baş nazir kabinetin yekdil dəstəyinə malikdir və bununla da Starmerin öz siyasi gələcəyi ilə bağlı tərəddüd etdiyi barədə məlumatları təkzib edib.

    Böyük Britaniya KİV-in məlumatına görə, ötən həftə Şotlandiya leyboristlərinin lideri Anas Sarvar Kir Starmeri Baş nazir postundan istefa verməyə çağırıb.

    Sarvar hesab edir ki, Böyük Britaniyanın Baş naziri sahibkar Ceffri Epşteynlə dostluğunu nəzərə alaraq, Piter Mandelsonu Böyük Britaniyanın ABŞ-dəki səfiri təyin etməməli idi.

    Daha əvvəl Tim Allan Baş nazirin iqamətgahını bir ildən az müddətdə tərk edən dördüncü kommunikasiya direktoru olub.

