Britaniya Baş nazirinin kommunikasiyalar rəhbəri Epşteyn işi ilə bağlı istefa verib
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 16:29
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə icraçı direktoru Tim Allan ABŞ-dəki keçmiş Britaniya səfiri Piter Mandelssonun maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələri ilə bağlı qalmaqal fonunda istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky news" məlumat yayıb.
"Mən Dauninq-stritdə yeni komandanın formalaşdırılması üçün istefa verməyə qərar verdim. Baş nazirə və onun komandasına uğurlar arzulayıram", - T.Allan bəyanatda bildirib.
Son xəbərlər
17:30
"İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"Futbol
17:29
Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıbDigər ölkələr
17:26
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçirMaliyyə
17:20
Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
17:19
Foto
Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirirHərbi
17:13
Foto
"Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıbİKT
17:07
Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıbBiznes
17:07
Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edibRegion
17:05
Foto