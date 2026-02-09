İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Britaniya Baş nazirinin kommunikasiyalar rəhbəri Epşteyn işi ilə bağlı istefa verib

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 16:29
    Britaniya Baş nazirinin kommunikasiyalar rəhbəri Epşteyn işi ilə bağlı istefa verib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə icraçı direktoru Tim Allan ABŞ-dəki keçmiş Britaniya səfiri Piter Mandelssonun maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələri ilə bağlı qalmaqal fonunda istefa verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky news" məlumat yayıb.

    "Mən Dauninq-stritdə yeni komandanın formalaşdırılması üçün istefa verməyə qərar verdim. Baş nazirə və onun komandasına uğurlar arzulayıram", - T.Allan bəyanatda bildirib.

    Kir Starmer Böyük Britaniya
    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна
    Starmer's communications chief resigns amid Epstein scandal

    Son xəbərlər

    17:30

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Kəpəz"lə oyunun ikinci hissəsində meydanın vəziyyəti daha da pisləşdi"

    Futbol
    17:29

    Serbiya ilə BMT Yeni İnkişaf Tərəfdaşlığı Çərçivə sazişi imzalayıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    17:20

    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    17:19
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq silah sərgisində 180 adda hərbi məhsulu nümayiş etdirir

    Hərbi
    17:13
    Foto

    "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "GəncVİZYON" ideyatonu uğurla başa çatıb

    İKT
    17:07

    Azərbaycan Yaponiyadan badımcan tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    17:07

    Astana və Tallin TBNM çərçivəsində Estoniya ərazisindən daşımaların potensialını müzakirə edib

    Region
    17:05
    Foto

    Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti