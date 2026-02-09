Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 16:22
    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Исполнительный директор по связям с общественностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление Аллана.

    "Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Я желаю премьер-министру и его команде успехов", - сказано в заявлении.

    Ранее из-за этого скандала глава аппарата премьера Морган Максуини также подал в отставку. Поводом для подобных разговоров послужил скандал с назначением Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии Эпштейном, на пост посла Великобритании в США.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии сообщило о том, что сам Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели.

    Великобритания отставка дело Эпштейна Тим Аллан
    Britaniya Baş nazirinin kommunikasiyalar rəhbəri Epşteyn işi ilə bağlı istefa verib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:34

    В Хабаровском крае РФ сошли с рельсов 18 вагонов с углем

    В регионе
    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    Лента новостей