Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

Исполнительный директор по связям с общественностью премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего британского посла в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Report, об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление Аллана.

"Я решил уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новую команду на Даунинг-стрит. Я желаю премьер-министру и его команде успехов", - сказано в заявлении.

Ранее из-за этого скандала глава аппарата премьера Морган Максуини также подал в отставку. Поводом для подобных разговоров послужил скандал с назначением Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии Эпштейном, на пост посла Великобритании в США.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии сообщило о том, что сам Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели.