    "Neftçi" "Qəbələ" ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 20:05
    Neftçi Qəbələ ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

    "Neftçi" Misli Premyer Liqasının XIX turunda qarşılaşacağı "Qəbələ" ilə matçın hazırlığını yekunlaşdırıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, futbolçulardan İqor Ribeyro və Freddi Varqas cəzalı olduqları üçün bu görüşü buraxacaqlar.

    "Ağ-qaralar" bu gün "Palms Sports" Futbol Mərkəzində oyunöncəsi son məşqə çıxıblar.

    Qeyd edək ki, fevralın 10-da "Palms Sports Arena"da keçiriləcək "Neftçi" – "Qəbələ" matçı saat 19:00-da başlanacaq.

    Futbol Premyer Liqa

