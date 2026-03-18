    Daxili siyasət
    • 18 mart, 2026
    • 18:43
    Prezident İlham Əliyev birinci dəfə 2021-ci ildə, ondan sonra da bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağda olduğunu bildirib və bunu böyük xoşbəxtlik adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Xanoba kəndinə qayıdan sakinlərlə görüşündə danışıb.

    "Birinci dəfə 2021-ci ildə, ondan sonra da bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağdayam və Novruz tonqalını da Qarabağda birlikdə qalayırıq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir", - Prezident vurğulayıb.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, artıq iki ildir ki, bu diyar işğalçılardan azad olunub:

    "Xanoba kəndi 2023-cü ilin sentyabr ayında işğaldan azad edilib və bundan sonra artıq bərpa işləri başlanılıb. Evlər yenidən tikildi-quruldu, bütün şərait yaradıldı. Yəni bu şanlı Zəfərimiz artıq neçə ildir bizim qürur mənbəyimizdir. Mən altıncı ildir ki, Novruz bayramını Qarabağda qeyd edirəm".

    İlham Əliyev

    Son xəbərlər

    19:02

    Pakistan və Əfqanıstan arasında hərbi əməliyyatlar beş gün müddətinə dayandırılır

    Digər ölkələr
    19:01

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    19:00

    ABŞ İrandan nüvə materiallarının çıxarılmasını istisna etmir

    Digər ölkələr
    18:55

    Aİ və İslandiya müdafiə sahəsində tərəfdaşlığa dair saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:55

    Fiziki şəxslərin Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri təxminən 30 % artıb

    Maliyyə
    18:49

    Hikmət Hacıyev Parisdə Makronun diplomatik müşaviri ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:47

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    18:43

    İlham Əliyev: 2021-ci ildən sonra bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağdayam, bu, böyük xoşbəxtlikdir

    Daxili siyasət
    18:43

    Sumqayıtda 39 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti