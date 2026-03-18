Ильхам Алиев: Каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, это огромное счастье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первый раз в 2021 году, и после этого каждый год в канун Новруза он посещает Карабах, и вместе с жителями зажигает здесь новрузовский костер.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал во время встречи с жителями села Ханоба Ходжавендского района.

"Первый раз в 2021 году, и после этого каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, и мы вместе зажигаем здесь новрузовский костер. Это огромное счастье", - подчеркнул Ильхам Алиев.

По его словам, уже два года, как этот край освобожден от оккупантов:

"Село Ханоба было освобождено от оккупации в сентябре 2023 года, и после этого начались восстановительные работы. Дома отстроены заново, созданы все условия. Наша славная Победа уже столько лет является источником нашей гордости. Шестой год я отмечаю Новруз байрамы в Карабахе".