    Ильхам Алиев: Каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, это огромное счастье

    Ильхам Алиев: Каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, это огромное счастье

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первый раз в 2021 году, и после этого каждый год в канун Новруза он посещает Карабах, и вместе с жителями зажигает здесь новрузовский костер.

    Как сообщает Report, об этом глава государства сказал во время встречи с жителями села Ханоба Ходжавендского района.

    "Первый раз в 2021 году, и после этого каждый год в канун Новруза я нахожусь в Карабахе, и мы вместе зажигаем здесь новрузовский костер. Это огромное счастье", - подчеркнул Ильхам Алиев.

    По его словам, уже два года, как этот край освобожден от оккупантов:

    "Село Ханоба было освобождено от оккупации в сентябре 2023 года, и после этого начались восстановительные работы. Дома отстроены заново, созданы все условия. Наша славная Победа уже столько лет является источником нашей гордости. Шестой год я отмечаю Новруз байрамы в Карабахе".

    İlham Əliyev: 2021-ci ildən sonra bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağdayam, bu, böyük xoşbəxtlikdir
