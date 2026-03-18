Sumqayıtda 39 yaşlı qadın dəm qazından ölüb
- 18 mart, 2026
- 18:43
Sumqayıtda 39 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Sülh prospekti ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində qeydə alınıb.
Belə ki, 1987-ci il təvəllüdlü Xəyalə Əzizbəy qızı Kərimova evdə dəm qazının sızması nəticəsində zəhərlənərək həyatını itirib.
Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
