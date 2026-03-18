В Сумгайыте женщина скончалась от отравления газом
Происшествия
- 18 марта, 2026
- 19:16
В Сумгайыте 39-летняя женщина скончалась от отравления газом в частном доме.
Об этом сообщает сумгайытское бюро Report.
Инцидент произошел в одном из частных домов по проспекту Сюльх. Хаяла Керимова отравилась в результате утечки бытового газа.
По факту проводится расследование.
Последние новости
