    Azərbaycanda tikinti sahəsində icazə prosedurları müzakirə olunub

    • 01 may, 2026
    • 18:29
    Azərbaycanda tikinti sahəsində icazə prosedurları müzakirə olunub

    Azərbaycanda tikinti sahəsində mövcud icazə prosedurları, tikinti obyektlərinin layihələndirilməsinin keyfiyyətinin artırılması, habelə bu sektorda çalışan sahibkarlarla aidiyyəti dövlət qurumları arasında birbaşa dialoq üçün əlavə çevik platformanın yaradılması məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı müzakirələr Komitənin təşəbbüsü və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəstəyi ilə müvafiq dövlət orqanlarının və özəl sektorda çalışan şirkətlərin rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə aparılıb.

    Məlumata əsasən, açıq fikir mübadiləsi çərçivəsində aparılan müzakirələr zamanı tikinti sahəsində mövcud aktual problemlər, təqdim olunan layihələrin keyfiyyət səviyyəsinin artırılması imkanları, mövcud qanunvericiliyin tələbləri və normativlər, Komitənin yaratdığı elektron icazə portalı (e-tikinti) üzərindən işin daha da təkmilləşdirilməsi, eləcə də tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazə sənədlərinin alınması prosesində yaranan suallara aydınlıq gətirilib.

    Görüşün nəticəsində iştirakçılar yarana biləcək məsələlərin çevik qaydada həll edilməsi üçün dövlət orqanları ilə sahibkarlar arasında əlaqələndirmə mexanizmi kimi bu formatda görüşlərin davamlı təşkil edilməsi barədə razılığa gəlmişdir.

    Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Tikinti sahəsi

