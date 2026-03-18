Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun oyun cədvəli açıqlanıb
Komanda
- 18 mart, 2026
- 18:47
Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, turun qarşılaşmaları martın 28–31-i aralığında keçiriləcək.
Martın 28-də saat 15:00-da "Quba""Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Saat 17:00-da "Ordu" "Lənkəran"la üz-üzə gələcək. Günün son matçında isə saat 20:00-da "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı sınağa çəkəcək. Martın 29-da saat 14:00-da "Şəki" doğma meydanda "Gəncə" ilə qarşılaşacaq.
Martın 30-da saat 19:00-da "Neftçi" "NTD"ni qəbul edəcək.
Turun son oyununda, martın 31-də saat 19:00-da "Sabah" "Abşeron"la üz-üzə gələcək.
