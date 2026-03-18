    İlham Əliyev: Biz öz milli qürurumuzu bərpa etdik

    Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun Xanoba kəndinin sakinləri ilə görüşündə bildirib ki, Azərbaycan xalqı öz milli qürurunu bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı Xanoba kəndində qayıdan sakinlərlə görüşündə deyib:

    "Biz öz milli qürurumuzu bərpa etdik, ədaləti, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Silahlı Qüvvələrimiz həm 2020-ci ildə, həm 2023-cü ildə böyük qəhrəmanlıq göstərmişdir. Bunun nəticəsində biz bu gün bu torpaqlardayıq və biz bu torpaqların əsl sahibləriyik. Çünki Ermənistan buranı viran qoymuşdu. Yəni bütün kənd, qəsəbə, şəhər - hamısını dağıtmışdı. Burada bir neçə daxma tipli ev qalmışdı, amma indi baxın. Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı nə gündə idi, yerlə-yeksan etmişdilər. Xaricdən gələn erməniləri Laçında, Kəlbəcərdə qanunsuz məskunlaşdırmışdılar, ora da bərbad vəziyyətdə idi. Yəni hamısını biz yenidən qururuq. Cəmi 5-6 il ərzində Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 80 mindən çox insan yaşayır, çalışır, təhsil alır. Demək olar ki, hər ay, bəlkə də hər həftə keçmiş köçkünlər "Böyük Qayıdış" Proqramı çərçivəsində öz doğma diyarlarına qayıdırlar".

    19:02

    Pakistan və Əfqanıstan arasında hərbi əməliyyatlar beş gün müddətinə dayandırılır

    Digər ölkələr
    19:01

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Monteneqroda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    19:00

    ABŞ İrandan nüvə materiallarının çıxarılmasını istisna etmir

    Digər ölkələr
    18:55

    Aİ və İslandiya müdafiə sahəsində tərəfdaşlığa dair saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:55

    Fiziki şəxslərin Azərbaycandan İtaliyaya pul köçürmələri təxminən 30 % artıb

    Maliyyə
    18:49

    Hikmət Hacıyev Parisdə Makronun diplomatik müşaviri ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:47

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    18:43

    İlham Əliyev: 2021-ci ildən sonra bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağdayam, bu, böyük xoşbəxtlikdir

    Daxili siyasət
    18:43

    Sumqayıtda 39 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti