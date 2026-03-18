Президент Азербайджана: Мы восстановили нашу национальную гордость

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский народ восстановил свою национальную гордость.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал во время встречи с жителями села Ханоба Ходжавендского района.

"Мы восстановили нашу национальную гордость, восстановили справедливость, нашу территориальную целостность, изгнали врага с наших земель. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Наши Вооруженные силы проявили большой героизм и в 2020-м, и в 2023 году. Благодаря этому мы сегодня находимся на этих землях. Мы – истинные хозяева этих земель. Армения разорила эти места, разрушила все – села, поселки, города. Здесь осталось несколько домов, похожих на хижины. А посмотрите сейчас. В каком состоянии были Агдам, Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы – их сровняли с землей. В Лачине и Кяльбаджаре незаконно были поселены армяне, приехавшие из-за рубежа. Те места тоже находились в ужасном состоянии. Мы все восстанавливаем. Прошло всего 5-6 лет, и в Карабахе и Восточном Зангезуре уже живут, работают и получают образование более 80 тысяч человек. Почти каждый месяц, а может быть, и каждую неделю, в рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края", - заявил президент.