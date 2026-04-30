ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО Kredaqro

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) Kredaqro.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках проведенных учреждением текущих надзорных мероприятий были выявлены случаи нарушения требований статьи 22.1 закона "О небанковских кредитных организациях" и пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр".

В результате, в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях, должностное лицо Kredaqro было оштрафовано на 10 тыс. манатов.