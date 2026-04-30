    ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО Kredaqro

    Финансы
    30 апреля, 2026
    11:22
    ЦБА оштрафовал должностное лицо НБКО Kredaqro

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) Kredaqro.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в рамках проведенных учреждением текущих надзорных мероприятий были выявлены случаи нарушения требований статьи 22.1 закона "О небанковских кредитных организациях" и пункта 3.3 "Правил предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в Централизованный кредитный реестр".

    В результате, в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях, должностное лицо Kredaqro было оштрафовано на 10 тыс. манатов.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı BOKT-lardan birinin vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей