    Внутренняя политика
    • 30 апреля, 2026
    • 16:46
    В Азербайджане отметят 120-летие Лятифа Керимова

    В Азербайджане отметят 120-летие со дня рождения великого мастера азербайджанского изобразительного искусства, выдающегося ковроведа, педагога и ученого-искусствоведа, лауреата Государственной премии СССР, Народного художника Лятифа Керимова.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    В ноябре 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Лятифа Керимова.

    Ему принадлежат достойные высокой оценки заслуги в достижении азербайджанской культурой ковроделия, занимающей почетное место в сокровищнице мирового культурного наследия, нынешнего уровня развития. Многочисленные сюжетные, портретные и монументальные ковры, сотканные по его эскизам, являются уникальными произведениями искусства, вобравшими в себе яркие традиции национального ковроделия. Созданные благодаря врожденному таланту работы, отличающиеся глубоким колоритом, выразительностью узоров и завершенностью стиля, снискали художнику особую славу как одному из известных мастеров ковроделия своего времени.

    Лятиф Керимов определил орнаментальные, композиционные особенности азербайджанских ковров и разработал их совершенную системную классификацию. Фундаментальные исследования в этом направлении ученого, который был признан в международном масштабе как искусный знаток коврового искусства, и сегодня являются одними из наиболее авторитетных и часто цитируемых источников.

    Согласно распоряжению, Министерству культуры и Национальной Академии наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 120-летию Народного художника Лятифа Керимова.

    Ильхам Алиев Лятиф Керимов
    Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək

