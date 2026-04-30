Азербайджан и Бразилия обсудили инвестиционное сотрудничество

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Бразильское агентство по содействию экспорту и инвестициям (Apex Brasil) обсудили инвестиционное сотрудничество.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, обсуждения состоялись в ходе встречи представителей агентств в рамках международной промышленной выставки Hannover Messe 2026 в Ганновере (Германия).

На встрече также обсуждена работа, проделанная в рамках дорожной карты многостороннего сотрудничества между двумя странами. В частности, рассматривались возможности участия азербайджанских бизнесменов в программе Buyers Project, расширение инвестиционного сотрудничества, развитие отношений с Национальным банком экономического и социального развития Бразилии (BNDES), а также привлечение бразильских инвесторов в экономические зоны в Азербайджане и продвижение взаимных инвестиционных проектов.