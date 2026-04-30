Ирпенский городской совет объявил Ильхама Алиева почетным гражданином города
Внешняя политика
- 30 апреля, 2026
- 16:34
Ирпенский городской совет (Украина) объявил президента Азербайджана Ильхама Алиева почетным гражданином города.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила руководитель городского совета, исполняющая обязанности мэра города Анжела Макеева.
Отметим, что после начала войны в Украине по поручению президента Ильхама Алиева этой стране, в том числе городу Ирпень, была оказана разносторонняя гуманитарная помощь.
В частности, при содействии правительства Азербайджана в Ирпени были восстановлены лицей и городская поликлиника.
Азербайджан оказал Украине, переживающей энергетический кризис, 11 пакетов помощи.
Кроме того, свыше 500 детей из пострадавших от войны регионов Украины были направлены в Азербайджан для прохождения реабилитации.
