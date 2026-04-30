    30 апреля, 2026
    Наводнения в Дагестане повредили около 8 тыс. домов, в Чечне - 864 дома

    В Дагестане (Россия) из-за наводнений и оползней, вызванных обильными ливнями, пострадали около 8 тыс. домов.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

    "Всего в результате чрезвычайной ситуации в Дагестане повреждено около 8 тыс. домов. По итогам обследования, а это более 3,5 тыс. домов, могут в последующем оказаться в зоне, необходимой для компенсационных выплат. Подтверждено полное разрушение 426 жилых домов. Более 1 109 домов подлежат капитальному ремонту, их обследование еще продолжается", - перечислил он.

    По его словам, определенная часть поврежденных домов, не имеет соответствующих нормативных документов.

    "По поручению президента России мы проводим сейчас (оценку - ред.), изыскиваем дополнительные средства и меры, которые позволили бы обеспечить компенсационными выплатами (пострадавших - ред.)", - подчеркнул Меликов.

    В свою очередь глава правительства Чечни Магомед Даудов сообщил, что в республике получили повреждения или полностью разрушены 864 дома, эвакуировать из зон подтопления пришлось около 1500 человек. В целом в зоне чрезвычайной ситуации оказалось более 20 тыс. человек, обошлось без жертв.

    Всего в Чечне подтоплено более 3 тыс. домовладений в 39 населенных пунктах, размыто 503 участка автомобильных дорог, повреждено 55 мостов, 70 объектов энергетики, 159 объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также 92 социально значимых учреждения.

    Ливни в Дагестане Наводнение в Дагестане Чрезвычайная ситуация Сергей Меликов Чечня Магомед Даудов Дагестан
    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

