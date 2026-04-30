Наводнения в Дагестане повредили около 8 тыс. домов, в Чечне - 864 дома

В Дагестане (Россия) из-за наводнений и оползней, вызванных обильными ливнями, пострадали около 8 тыс. домов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Всего в результате чрезвычайной ситуации в Дагестане повреждено около 8 тыс. домов. По итогам обследования, а это более 3,5 тыс. домов, могут в последующем оказаться в зоне, необходимой для компенсационных выплат. Подтверждено полное разрушение 426 жилых домов. Более 1 109 домов подлежат капитальному ремонту, их обследование еще продолжается", - перечислил он.

По его словам, определенная часть поврежденных домов, не имеет соответствующих нормативных документов.

"По поручению президента России мы проводим сейчас (оценку - ред.), изыскиваем дополнительные средства и меры, которые позволили бы обеспечить компенсационными выплатами (пострадавших - ред.)", - подчеркнул Меликов.

В свою очередь глава правительства Чечни Магомед Даудов сообщил, что в республике получили повреждения или полностью разрушены 864 дома, эвакуировать из зон подтопления пришлось около 1500 человек. В целом в зоне чрезвычайной ситуации оказалось более 20 тыс. человек, обошлось без жертв.

Всего в Чечне подтоплено более 3 тыс. домовладений в 39 населенных пунктах, размыто 503 участка автомобильных дорог, повреждено 55 мостов, 70 объектов энергетики, 159 объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а также 92 социально значимых учреждения.